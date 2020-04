Coronavirus: Preşedintele brazilian Bolsonaro i-a susţinut pe protestatarii care au cerut ridicarea măsurilor de izolare

16:50

Ministrul Sănătăţii. Nelu Tătaru, a afirmat, duminică, faptul că în acest moment România se află pe un trend ascendent în privinţa infectărilor cu noul coronavirus, dar "cu o progresie lentă", precizând că focare precum Suceava "tind să se stingă"."Suntem în scenariul 4 în care gândim că tot ce se prezintă în unităţile de primire-urgenţă sunt suspecţi de infecţie COVID. Ţin să precizez că în ultima perioadă am avut o prezentare mai scăzută la aceste unităţi. Suntem pe un trend ascendent, dar totuşi cu o progresie lentă. Atâta timp cât menţinem această izolare, avem şi posibilitatea să putem evalua clar şi aceste ultime creşteri (...) care se manifestă în acest moment. (...) Avem şi nişte focare, cum este Suceava, care tind să se stingă. Dacă la începutul săptămânii trecute aveam 50 de cazuri noi pe zi, vineri am avut doar 20 de cazuri noi", a declarat Nelu Tătaru, într-o intervenţie telefonică la postul Antena 3.El a subliniat că izolarea la domiciliu a permis "consumarea bolii" în focare mici, în interiorul familiilor."A permis în acelaşi timp să nu mai avem o transmitere locală, accelerată în comunităţi neavând acele grupări populaţionale, neavând acele manifestări. Vorbeam de un vârf în jur de 10 - 12.000 de cazuri, acest vârf este ţinut în frâu şi de limitarea transmiterii intra-comunitare. Avem şi am impus de la început (...) o incubaţie de 14 zile. Avem o perioadă de creştere progresivă, nu exponenţială, dar creşterea progresivă noi sperăm să se poată opri în 7 - 10 zile ca să avem un platou, iar după acest platou să putem avea o coborâre lentă a numărului de cazuri noi. Nerespectarea acestei izolări poate creşte acel număr de cazuri. Putem merge şi în 15.000, poate şi mai mult, dar după cum am observat zilele acestea, sper că acest trend să rămână cel pe care îl ştim în acest moment şi să nu avem o creştere bruscă", a spus ministrul Sănătăţii.De asemenea, el a mulţumit populaţiei pentru că a înţeles că e important să respecte regulile de distanţare socială în perioada Paştelui. "Mulţumesc populaţiei care a înţeles mesajul şi să aibă răbdare încă 7-10 zile. E un moment greu, dar ne trebuie credinţă şi speranţa ca următoarele sărbători să le petrecem împreună", a spus ministrul Tătaru.El a precizat că se află în aceste zile acasă, la Huşi, lângă familie, după o perioadă de cinci săptămâni în care nu a mai mers acasă. "La mine, la Huşi, am văzut că s-a respectat izolarea", a mai spus Nelu Tătaru. AGERPRES / (AS - autor: Mihai Stoica, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)