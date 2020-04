EFEMERIDE ASTRONOMICE - 20 aprilie

21:40

Focarul de COVID-19 din New York, epicentrul epidemiei din SUA, a intrat pentru prima dată pe o pantă 'descendentă', a declarat duminică guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo, chemând totuşi la prudenţă, transmite AFP.'Toate indiciile sunt că ne aflăm într-o fază descendentă', a afirmat Cuomo în briefingul său de presă zilnic.'Continuarea acestei scăderi va depinde de ceea ce vom face', pentru 'a nu compromite' progresele realizate, a subliniat guvernatorul, care a prelungit recent măsurile de izolare până la 15 mai.Statul New York, cu 20 milioane de locuitori, a raportat în jur de 236.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, aproape o treime din totalul la nivelul SUA, şi peste 13.000 de decese.În ultimele 24 de ore, New York a anunţat încă 507 decese, cel mai scăzut bilanţ înregistrat din 2 aprilie. Cea mai neagră zi a fost 9 aprilie, când au fost raportate 799 de victime ale epidemiei.Duminică, guvernatorul Cuomo a anunţat de asemenea că săptămâna viitoare va începe testarea masivă a populaţiei pentru a se stabili 'cu exactitate câte persoane au fost infectate'.Măsura ar urma să ajute la stabilirea strategiei de relaxare a restricţiilor, ce va fi coordonată, potrivit lui Cuomo, cu alte cinci state din nord-estul american: New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware şi Rhode Island.Într-o referire ce a părut să-l vizeze pe preşedintele Donald Trump, acuzat că alimentează opoziţia la măsurile de izolare şi presează pentru o deschidere rapidă a economiei, Andrew Cuomo a subliniat că este important ca liderii 'să trimită mesajul corect'.'Nu este momentul să fie trimise mesaje diferite. Dacă oamenii nu au încredere în guvernul lor, dacă văd că este haos sau confuzie în politicile noastre, acesta ar fi un mesaj groaznic', a atenţionat el.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Andreea Preda)