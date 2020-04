Se prelungește din nou starea de urgență în România?! Pe ce dată va reveni viața noastră la normal

20:00

Potrivit OMS, Africa este cel mai nepregătit continent pentru a se lupta cu pandemia de coronavirus. Deși virusul nu a ajuns încă acolo, cele mai multe ţări ale Africii sunt complet neajutorate. Pandemia de coronavirus a făcut ravagii la nivel global, iar sistemele medicale cu greu au reușit să facă față valului mare de oameni […] The post Pericolul iminent care pândește Africa! 4 ventilatoare pulmonare la 12 milioane de oameni. Pandemia de coronavirus o să facă ravagii appeared first on Cancan.ro.