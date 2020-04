Pandemia de coronavirus și familia lui Mihai Gâdea. Cele 3 surori ale sale locuiesc în țări grav afectate de COVID-19

07:50

De la începutul crizei medicale, specialiștii încearcă să descopere un vaccin care să lupte, cu succes, împotriva COVID-19, decriptarea noului coronavirus fiind, încă, extrem de dificilă. Dar specialiștii din Marea Britanie speră ca – până la începutul săptămânii viitoare – să poate începe unele studii clinice, un potențial vaccin fiind în pregătire. Potrivit informațiilor furnizate […]