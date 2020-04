“Spartacus Idolu Fetelor”, romul care a pornit “revoluția” din cartierul Rahova, și-a cerut scuze polițiștilor. “Ami pare rău la domni…”

08:40

Președintele Klaus Iohannis a emis decretul prin care starea de urgență la nivelul României s-a prelungit cu încă 30 de zile, în contextul pandemiei de coronavirus, iar foarte mulți români se întreabă când vor putea reveni la o viață normală. Măsurile restrictive sunt, însă, necesare, pentru a se încerca limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, iar […]