Câte locuri de muncă se vor pierde în criză: Un raport al McKinsey, cea mai mare firmă de consultanţă din lume, arată că 60 de milioane de joburi sunt în pericol doar în Europa; Dacă UE nu

Clinicile de operaţii estetice şi-au suspendat activitatea pe durata pandemiei. Dana Jianu, unul dintre chirurgii plasticieni apreciaţi în România, a renunţat printre primii la consultaţii şi intervenţii, pentru a proteja atât pacienţii, cât şi personalul medical, scrie Mediafax.ro. „Dintre chirurgii plasticieni, am făcut acest lucru printre primii, deşi am întâmpinat nemulţumiri, pentru că am sfătuit şi am recomandat şi altor colegi să facă acelaşi lucru. Apoi, şi Societatea Română de Chirurg...