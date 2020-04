Comunicat oficial al ANM. Prognoza meteo pentru intervalul 20 martie – 3 mai 2020

11:00

Numeroase țări au adopat planuri de relaxare a restricțiilor antiepidemice, în contextul scăderii numărului de contagieri și pe baza unor măsuri clare, precum intensificarea testării și localizarea rapidă a contactelor persoanelor infectate, iar experții avertizează că este necesară prudență.