Cum iese Gigi Becali din casă fără să fie amendat și de ce nu poartă mască de protecție împotriva coronavirusului

15:10

„Am plecat cu două zile înainte la Mediaș și ce crezi că am făcut? Visase domnul Ionuț Popa că trebuie să mergem pe la Arsenie Boca, la mănăstire, cu o seară înainte. În drum spre Mediaș ne-am abătut, am făcut un ocol de 3-4 ore, am mers la mănăstire și am stat puțin la mormânt, până a trecut toată echipa. Apoi ne-am continuat drumul și am ajuns la Mediaș. ...