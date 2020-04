Coronavirus: Singapore anunţă un număr record de noi cazuri de COVID-19

12:20

Descoperirile realizate de telescopul spaţial Hubble, aflat de 30 de ani pe orbita Pământului, sunt considerate de comunitatea astronomilor cel puţin la fel de importante ca descoperirile realizate în urmă cu mai bine de 400 de ani de vizionarul om de ştiinţă italian Galileo Galilei.La fel ca gestul lui Galileo Galielei de a-şi îndrepta telescopul spre cerul nopţii, lansarea Telescopului Spaţial Hubble în cala navetei spaţiale Discovery, în 1990, a reprezentat o revoluţie în astronomie.Construit în cadrul unui parteneriat între NASA şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), Hubble orbitează Pământul de la distanţa de 547 de kilometri, departe de atmosfera care blochează anumite lungimi de undă ale luminii venite din cosmos. De la această înălţime orbitală, Hubble poate detecta şi observa fenomene astronomice şi corpuri cereşti cu o claritate neegalată de observatoarele terestre.Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai importante descoperiri realizate cu ajutorul lui Hubble, conform informaţiilor publicate de NASA.Explorarea zonelor în care se nasc steleleDetectoarele în infraroşu ale telescopului Hubble au reuşit să analizeze uriaşii şi turbulenţii nori de gaze şi praf cosmic în care se nasc zeci de mii de stele. Imaginile cu acele nebuloase captate de Hubble au dezvăluit un peisaj straniu, modelat de radiaţia emisă de stele tinere şi excepţional de strălucitoare. Observaţiile ştiinţifice au arătat că naşterea lor este un proces violent, ce produce o intensă radiaţie violet şi unde de şoc. Radiaţia elimină cavităţile din norii stelari de pepinieră şi erodează materialul din uriaşii stâlpi de gaze, care sunt incubatoare pentru stelele nou create. Sursa foto: NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)/nasa.govDe asemenea, Hubble a surprins în imagini fără precedent o serie de puternice jeturi de gaze strălucitoare ejectate de stele tinere. Aceste jeturi sunt un produs secundar al gazelor care se învârt în jurul stelelor nou formate. Unele dintre jeturi sunt canalizate de câmpurile magnetice şi proiectate cu viteze supersonice şi în direcţii opuse de la polii stelelor care se rotesc. Datorită perioadei îndelungate de funcţionare a telescopului Hubble, astronomii au observat mişcări şi schimbări în forma acestor jeturi de-a lungul anilor. Măsurarea şi studierea acestor modificări vor aduce informaţii extrem de preţioase astronomilor care încearcă să descifreze complicatul proces fizic care le formează şi îi vor ajuta să înţeleagă mai bine mediul din jurul stelelor nou-născute.Documentarea stelelor intrate în agonieHubble a dezvăluit detalii fără precedent despre aspectul unor stele asemănătoare Soarelui, dar care au intrat în ultimul ciclu din vieţile lor, înainte de a muri. Imaginile captate la sol sugerau că multe dintre aceste corpuri cereşti, denumite nebuloase planetare (deşi nu au legătură cu planetele), au forme sferice simple. Cu toate acestea, Hubble a arătat că formele lor sunt mult mai variate şi complexe. Unele arată ca o morişcă, altele ca un fluture, iar altele ca o clepsidră. Astfel de imagini oferă o nouă perspectivă asupra dinamicii complexe care însoţeşte eliberarea unei stele de straturile sale gazoase exterioare înainte de a se prăbuşi sub propria masă şi de a forma o pitică albă. Sursa foto: (c) NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University)/nasa.govOrientându-şi instrumentele spre rămăşiţele apărute în urma morţii explozive a unei stele mai masive, observaţiile făcute de Hubble asupra Supernovei 1987A au dezvăluit trei inele misterioase de material cosmic care înconjoară acea stea muribundă. Telescopul Hubble a spionat şi punctele luminoase din zona interioară a inelului mijlociu, cauzate de o undă în expansiune de materie, care se ciocneşte de acel inel în urma exploziei stelare. În mod similar, imaginile obţinute de Hubble asupra M1, Nebuloasa Crabului, au evidenţiat detalii nemaivăzute despre o astfel de explozie şi despre pulsarul cu învârtire rapidă ce a rămas în centrul său.Vederea unor ecouri ale luminiiHubble a captat cea mai bună secvenţă de imagini ce prezintă reverberaţia luminii în spaţiu cauzată de explozia unei stele. În ianuarie 2002, o inexplicabilă străfulgerare luminoasă provenită de la o supergigantă roşie a lăsat în urma ei un fel de bulă în expansiune compusă din rămăşiţe de materie cosmică. În realitate, acel flash a iluminat pur şi simplu norii de gaze care se aflau deja în jurul stelei. Întrucât lumina călătoreşte prin spaţiu cu o viteză finită, flashul a avut nevoie de mai mulţi ani pentru a ajunge la norii cei mai îndepărtaţi şi pentru a îi expune. Acest fenomen a fost denumit "ecou luminos", întrucât aminteşte de undele sonore care provoacă un ecou într-un canion şi îi "dezvăluie" astfel pereţii. Steaua roşie din centrul imaginilor captate de Hubble este o supergigantă neobişnuită şi aflată în erupţie, denumită V838 Monocerotis, localizată la aproximativ 20.000 de ani lumină. În timpul exploziei, strălucirea internă a stelei s-a extins pe o distanţă de 600.000 de ori mai mare decât perimetrul iluminat de Soarele nostru. Explozia ar fi putut fi declanşată de procesul prin care steaua în cauză a "înghiţit" o stea sau o planetă însoţitoare. Golurile întunecate din jurul stelei roşii sunt regiuni în care există spaţii libere în praful cosmic - precum buzunarele goale din brânza elveţiană. Ecourile luminoase sunt de obicei întâlnite în jurul supernovelor, însă V838 Monocerotis nu s-a autodetonat. Acel flash pare să fie un fenomen tranzitoriu unic şi foarte puţin înţeles deocamdată.Vizualizarea unor detalii şi fuziuni galacticeAtunci când astronomul american Edwin Hubble a descoperit că Universul este o vastă frontieră alcătuită din nenumărate galaxii aflate dincolo de Calea Lactee, el le-a împărţit în funcţie de trei forme de bază: spiralate, eliptice şi neregulate. Mai târziu, imaginile furnizate de telescopul spaţial numit în onoarea sa au dezvăluit detalii fără precedent despre astfel de galaxii, arătând benzi complexe şi întunecate de praf cosmic şi noduri strălucitoare în care se formează stele. Sursa foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/nasa.govÎn plus, imaginile captate de Hubble au dezvăluit o pletoră de galaxii cu forme excentrice şi stranii, care devin tot mai numeroase pe măsură ce telescopul înaintează în studierea trecutului Universului. Acest lucru se întâmplă întrucât Universul, aflat în expansiune, era mai mic în trecut, iar galaxiile erau mai tinere şi interacţionau mai uşor, pentru că erau mai aproape unele de celelalte. În această veritabilă grădină zoologică de galaxii stranii se află structuri asemănătoare "mormolocilor" şi sisteme stelare aparent pe punctul de a fuziona, denumite "epave". În pofida violenţei lor, coliziunile galactice se produc la o scală de dimensiuni glaciare potrivit standardelor umane - la intervale de timp de ordinul mai multor sute de milioane de ani.De aceea, imaginile captate de Hubble surprind galaxii aflate în stadii variate ale interacţiunilor lor. Fuzionarea galaxiilor produce turbulenţe şi unde de şoc care pot să inducă un viguros proces de formare de noi stele în norii lor de gaz interstelar. Aceste fuziuni observate de Hubble reprezintă în acelaşi timp un fel de previzualizare a viitoarei coliziuni dintre Calea Lactee şi o galaxie învecinată, Andromeda, care se va produce peste aproximativ 4 miliarde de ani.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citiţi şi: Hubble 30 - Principalele descoperiri (I) Hubble 30 - Principalele descoperiri (II) Hubble 30 - Principalele descoperiri (III)