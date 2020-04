Decizia luată de Guvern în privința persoanelor de peste 65 de ani

12:20

Dinamo a câştigat derby-ul de tradiţie cu FCSB, scor 3-1, în cea de-a treia etapă a competiţiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume. După victoria cu „roș-albaștrii", „câinii" i-au zdrobit pe moldovenii de la Poli Iași, scor 8-0. FC Hermannstadt este noul lider al competiţiei de