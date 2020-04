Un pacient infectat cu coronavirus a fugit din spital. Cum a reușit să evadeze

12:40

Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, s-a declarat optimist în privinţa reluării competiţiilor naţionale şi continentale. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Oficialul UEFA crede că oprirea definitivă a competițiilor ar avea un effect devastator asupra cluburilor. „Sunt un optimist prin natura mea şi cred că există opţiuni care […] The post UEFA ia în calcul reluarea campionatelor fără spectatori! appeared first on Cancan.ro.