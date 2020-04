El a fost „arma secretă” a Poliției, în „bătălia” din Rahova. Sportivul care a reprezentat România la Olimpiada de la Rio i-a speriat pe scandalagii după ce…

13:00

Cu doar 23 de zile înainte de a fi eliberat din închisoare, bărbatul, care efectuase nu mai puțin de 44 de ani de privare de libertate, a murit! A fost confirmat pozitiv după deces, potrivit CNN, citat de Digi24. (Citește și: El este autorul masacrului din Canada! Ce spune colegul de școală al ucigașului + […] The post A stat 44 e ani în pușcărie, iar când să fie eliberat, a murit de coronavirus! appeared first on Cancan.ro.