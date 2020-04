Versurile „The Times They Are A-Changin”, scrise de mână de Bob Dylan, scoase la licitaţie pentru o sumă de pornire uriaşă

Manuscrisele celebrelor piese „The Times They Are A-Changin”, „Lay Lady Lay” şi „Subterranean Homesick Blues”, scrise de legenda folk / rock Bod Bylan, vor fi scoase la licitaţie. Versurile piesei „The Times They Are A-Changin” scrise de mână de Bob Dylan sunt scoase la vânzare pentru 2,2 milioane de dolari, iar vânzarea la acest preţ […]

