Maria Ghiorghiu, mesaj de dincolo de moarte de la Denisa Răducu: ”Nu era tristă. Era liniștită”

14:50

Mai multe țări europene încep să relaxeze măsurile de restricție impuse de criza coronavirusului, iar Cehia este una dintre acestea. Cehia a raportat 6.660 cazuri de coronavirus şi 181 decese, iar acum – după ce carnatina a fost impusă pe data de 16 martie – magazinele mici se pregătesc să redeschidă și să își reia […] The post O țară din Europa ar putea închide granițele timp de un an de zile: ”Un al doilea și chiar un al treilea val de coronavirus…” appeared first on Cancan.ro.