Tenis: Chilianul Nicolas Jarry, depistat pozitiv la controlul antidoping în Cupa Davis, a fost suspendat 11 luni

22:00

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat, după ce a fost amendat că a mers cu bicicleta în Parcul IOR alături de prietena lui, că îşi asumă faptul că a greşit şi va suporta consecinţele, însă adaugă că chiar ieşise să inspecteze parcul cu toate că a avut "ideea nefericită de a îmbina utilul cu plăcutul într-o zi de sărbătoare"."Mi s-a adus la cunoştinţă că am fost amendat pentru episodul de ieri din Parcul IOR. Asemenea oricărui cetăţean sunt obligat să mă supun legilor acestei ţări şi, chiar dacă nu a fost intenţia mea să încalc ordonanţa militară, îmi asum faptul că am greşit şi, prin urmare, voi suporta consecinţele. Cetăţenii Sectorului 3, cei care mă cunosc de opt ani, timp în care ne-am intersectat de sute de ori prin sectorul nostru, ştiu că am parcurs la pas, pe bicicletă sau cu maşina, fiecare centimetru al acestui sector pentru a găsi cele mai bune soluţii la problemele ce ţin de administraţia locală. Şi duminica, şi sâmbăta, şi în zilele de sărbătoare. Nu a fost nici pe departe intenţia mea de a sfida, de a nu respecta legea sau de a vă minţi în vreun fel în legătură cu episodul de ieri. Eu chiar ieşisem sa inspectez Parcul IOR. Dar, din păcate, ideea nefericită de a îmbina utilul cu plăcutul într-o zi de sărbătoare, adică aceea de a o lua alături de mine pe prietena mea, a fost una neinspirată şi nepotrivită", a scris Negoiţă luni seara, pe pagina sa de Facebook.Edilul Sectorului 3 mai menţionează că această situaţie a fost o lecţie pentru el şi că pe viitor va fi mult mai atent."Îmi pare rău pentru acest episod, mi-l asum şi îmi cer scuze celor care s-au simţit lezaţi în vreun fel. Aceasta nu a fost în nicio clipă intenţia mea. Mereu avem de învăţat şi tot timpul trebuie să căutăm să facem lucrurile mai bine. Pentru mine, ziua de ieri a fost o lecţie. Vă mulţumesc pentru toate criticile, voi ţine cont de ele, iar pe viitor voi fi mult mai atent. Nimeni nu e mai presus de lege, prin urmare, vreau să le mulţumesc tuturor celor care zilele acestea sunt în prima linie şi au grijă ca situaţia să fie una optimă pentru vremurile dificile pe care le trăim", a mai afirmat Robert Negoiţă, în postarea de pe Facebook.Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost amendat de poliţişti cu suma de 10.000 de lei pentru încălcarea ordonanţelor militare, după ce edilul a fost surprins duminică plimbându-se cu bicicleta în Parcul Titan.De asemenea, prietena lui Negoiţă, care îl însoţea în parc, a primit şi ea o amendă de 10.000 de lei."Având în vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, în spaţiul virtual, facem următoarea precizare. Poliţia Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele două persoane au fost sancţionate contravenţional, pentru încălcarea prevederilor Ordonanţelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare", anunţă Poliţia Capitalei.Surse din cadrul Poliţiei Capitalei au confirmat că este vorba de Robert Negoiţă şi prietena lui.Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost surprins duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta în Parcul Titan, deşi parcul era închis."Locuiesc lângă parcul IOR, sector 3. Astăzi, eram pe biciclete cu copiii pe lângă parc, ne oprisem pe podul care desparte parcul pentru că observasem 2 biciclişti chiar în parc. Când ajung în dreptul nostru, îmi dau seama că era primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă. La întrebarea mea de ce nu respectă regulile de interdicţie de a intră în parc, mi-a răspuns: 'Verific ca totul să fie în regulă', stând pe bicicletă în pantaloni scurţi, cu un coş de picnic şi cu iubita alături. Am vorbit preţ de câteva minute. După alte întrebări, de ce ni se interzice nouă familiilor cu copii intrarea în parc, mi-a răspuns că nu el a închis parcurile şi nu el a dat ordonanţa militară. De ce tocmai edilul sectorului 3 se plimbă prin parc încălcând ordonanţa militară? După ce a plecat, am abordat un jandarm care stătea în apropiere şi supraveghea accesul în parc. La întrebarea de ce domnului Negoiţă îi este permisă plimbarea prin parc, ne-a răspuns că dânsul are declaraţia pe proprie răspundere şi că Poliţia locală care supraveghează parcul este în subordinea primarului. Cum vi se pare, legea este egală pentru toţi?", a scris pe Facebook persoana care a postat imaginile cu Robert Negoiţă.În replică, Robert Negoiţă a susţinut duminică, pe Facebook, că a mers să verifice cum este asigurată mentenanţa parcului şi că nu a avut coşuleţ de picnic, ci sacoşe cu pâine uscată pentru a hrăni păsările. AGERPRES / (AS - autor: Marius Frăţilă, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)