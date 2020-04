Noi decese provocate de coronavirus în România. Bilanțul negru a ajuns la 478

15:00

Ionuț Iordache, preotul unei comunităţi din judeţul Galaţi, ajutat de câţiva voluntari, a pus candele la toate crucile dintr-un cimitir și le-a aprins. El a vrut să vestească Învierea. A făcut astfel gestul în locul oamenilor care, de regulă, veneau, dar acum au fost opriți în case de pandemia de coronavirus. (Citește și: LISTA ȚĂRILOR UNDE […]