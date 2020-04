Caz înfiorător în Arad. Un bărbat și-a găsit copilul înjunghiat, iar pe mama lui lângă cadavru, delirând

18:30

Izolarea poate să fie destul de grea atunci când ești singur în casă. Mai ales pentru oamenii care obișnuiau să aibă o viață extrem de activă și să fie înconjurați mereu de multă lume. Raluka este acest gen de om, iar vedeta suportă destul de greu faptul că trebuie să stea doar în casă. Artista