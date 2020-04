Horoscop tarot 21 aprilie. Scorpionii sunt în plină sărbătoare, Capricornii dau semne de mare bunătate

07:10

Horoscop dragoste 21 aprilie. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 21 aprilie 2020. Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati.