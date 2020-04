Maria Constantin, făcută praf de fostul iubit al Andreei Mantea. “Eu credeam că e proastă! Nu e! Că a făcut…” Motivul pentru care Cristian Mitrea a demolat-o pe artistă

22:00

Maria Ghiorghiu a primit un mesaj de dincolo de moarte de la Denisa Răducu. Clarvăzătoarea susține că artista nu era tristă ci era liniștită. Maria Ghiorghiu mărturisește că a avut experiențe asemănătoare și cu Ileana Ciuculete și Stela Popescu. Maria Ghiorghiu susține că poate să comunice cu cei trecuți în neființă. Clarvăzătoarea afirmă că a […]