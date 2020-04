Dezicia luată de polițiști în cazul scandalului violent din Codlea! 3 dintre colegii lor și un jandarm au fost răniți în urma incidentului

07:30

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință al monedelor de astăzi, 21 aprilie. Specialiștii informează că euro este din nou în creștere și la fel se întâmplă și în cazul lirei sterline și al dolarului american. Euro crește din nou! Potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României în cadrul cursului valutar […] The post Curs valutar BNR 21 aprilie 2020. Leul se depreciază din nou! Cât costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.