Horoscop. Mesajul îngerilor pentru 20-26 aprilie 2020. Racii își rafinează abilitățile, Fecioarele își exprimă individualitatea

Horoscop dragoste. Iata horoscop saptamanal dragoste pentru 20-26 aprilie 2020. Soarele este proaspat instalat in Taur de duminica 19 aprilie si face o cuadratura cu Saturn chiar inainte de Luna Noua in Taur ce are loc joi 23 aprilie si se anunta o saptamana importanta.