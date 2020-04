IGPR: Aproape 30.000 de persoane aflate în izolare sau carantină, verificate de poliţişti în ultimele 24 de ore

12:40

Premiera ''The Batman'', cu Robert Pattinson în rolul principal, a fost amânată cu patru luni, informează luni Press Association.Lansarea peliculei cu supereroi era programată pentru iunie 2021, însă data premierei a fost modificată pentru 1 octombrie 2021, au anunţat studiourile Warner Bros. ''The Batman'' este regizat de Matt Reeves şi îl are în rolul principal pe actorul britanic Robert Pattinson, care îl întruchipează pentru prima dată pe Cavalerul Negru.Filmările au început în Glasgow la începutul acestui an, iar din distribuţie mai fac parte Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis şi Colin Farrell.Amânarea premierei face parte dintr-o serie de modificări ale agendei de lansări operate de Warner Bros în contextul în care cinematografele sunt închise atât în Statele Unite şi Europa.''The Many Saints of Newark'', un prequel al serialului ''Sopranos'', programat să fie lansat în septembrie anul acesta, a fost amânat pentru martie 2021.Filmul cu supereroi ''The Flash'' îşi propune o lansare în iunie 2022, cu o lună mai devreme decât era programat iniţial, în timp ce ''Shazam 2'' a fost amânat până în noiembrie 2022.Filmul biografic dedicat lui Elvis Presley în regia lui Baz Luhrmann, avându-i în distribuţie pe Austin Butler şi Tom Hanks, a fost amânat cu o lună, până în noiembrie 2021.Iar ''King Richard'', un film cu tematică sportivă despre tatăl jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, va fi lansat cu un an întârziere, în noiembrie 2021.Pandemia a provocat haos la Hollywood, unde o serie de premiere mult aşteptate, au fost amânate, printre acestea ''No Time To Die'', cel mai recent opus din franciza James Bond, remake-ul Disney al peliculei ''Mulan'' şi ''Top Gun: Maverick.''AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu)