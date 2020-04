Se construiește al treilea spital militar, unde vor fi tratați bolnavii de coronavirus din România! Anunțul făcut de primarul din Bacău

12:20

Bilanțul cazurilor de coronavirus în azilul din Răcari a ajuns la 54 de persoane. Astfel în doar câteva zile localitatea a extins numărul cazurilor din județ până la 82. Potrivit primarului, cei testați pozitiv sunt asimptomatici, dar au fost preluați de două spitale din județ.