Informație terifiantă despre COVID-19! Cercetătorii au anunțat: Coronavirusul se refugiază în testicule: “Virusul poate fi transmis prin lichidul seminal”

13:40

Institutul Național de Sănătate Publică a făcut public Raportul săptămânal de supraveghere COVID-19 – perioada 13-19 aprilie. Din datele furnizate de specialiștii INSP se poate obține o imagine de ansamblu, la nivel național, în ceea ce privește evoluția crizei coronavirusului. numărul cazurilor noi a scăzut cu 10,5% față de săptămâna precedentă. 42% din cazurile active […] The post Coronavirus România. Numărul de infectări a scăzut considerabil în ultima săptămână. Categoria vulnerabilă în cazul deceselor appeared first on Cancan.ro.