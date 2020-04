Cum trebuie purtată o mască de protecție dacă ai ochelari

17:10

Horoscop. In noaptea de 22 spre 23 aprilie 2020 avem Luna Noua de aprilie ce are loc in zodia Taur, fiind singura Luna Noua in Taur a acestui an. Luna Noua este in conjunctie cu rebelul si imprevizibilul Uranus, planeta libertatii si eliberarii, aflata in Taur pana in 2026.