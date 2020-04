Imaginile pe care Liviu Vârciu n-ar vrea să le vadă! Fiica sa Carmina, mari tandrețuri cu iubitul în izolare! VIDEO

15:00

Autoritățile din Bacău își doresc să amenajeze pe cel mai mare stadion din oraș un spital militar de campanie, unde să fie tratați bolnavii de coronavirus. Anunțul a fost făcut de primarul Cosmin Necula care a mai spus că vor fi asigurate spații de cazare pentru cadrele medicale aflate în războiul cu dușmanul invizibil: SARS-CoV-2.