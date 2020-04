Prostituatele, protejate de statul spaniol! Acestea vor primi de la autorități venitul minim garantat, în contextul pandemiei de coronavirus

16:50

Regina Marii Britanii a împlinit marți, 21 aprilie 94 de ani. Pentru prima dată în istorie, Majestatea Sa a renunțat la onorurile aduse în această zi de sărbătoare. Regina se află în autoizolare, la Windsor Castle, alături de soțul ei, Prințul Philip (98 de ani), din cauza pandemiei de coronavirus. Domnia Sa a cerut să […]