Preşedintele Academiei Române: „Ar trebui să înţeleagă guvernanţii, după trecerea urgiei, că nu putem trăi cu 0,17% pentru cercetare“

„Am marginalizat cercetarea medicală de vârf, am vitregit biologia celulară, virusologia, am ucis Institutul Cantacuzino, am lăsat să prolifereze ignoranţa, prostia, astrologia şi chiar vrăjitoria”, spune Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul” despre viaţa în timpul şi după pandemia de COVID-19.

