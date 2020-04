Probleme la un spital din Târgu Neamț. O secție a fost închisă, iar asistenta-șefă a fost confirmată cu COVID-19

19:40

Dragoș Pătraru comenetază intervenția polițiștilor la violențele din zilele de Paști și dotările Poliției Române. „Am scos toată poliția în stradă, am scos jandarmeria… adică, na, nu cred că cineva are altă treabă în perioada asta. Nunți, botezuri, cumetrii… s-au amânat, ne ocupăm de pandemie. De paranghelie, altă dată. Băi, am scos și Armata… Aia […]