Mărturiile unui medic român voluntar în iadul italian: „Pacientul îşi aducea aminte de noi şi…”

Doi medici din Wuhan, China, care s-au infectat cu noul coronavirus în timp ce tratau pacienți, s-au trezit cu pielea închisă la culoare. Yi Fan şi Hu Weifeng, amândoi de 42 de ani, au contactat o formă gravă a virusului în spital, iar shimbarea culorii pielii este cauzată de un dezechilibru hormonal, în urma unui