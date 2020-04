La un an de la divorț, ex-ministrul și-a “oficializat” relația cu noua iubită. S-au fotografiat împreună în…

19:00

Administrația Piețelor Sector 1 intenționează să atribuie, printr-o procedură transparentă și competitivă, contractul de concesiune a serviciilor de operare și mentenanță ale Pieței Agroalimentare Amzei. Contractul va fi atribuit în baza unei proceduri de achiziţie publică licitaţie deschisă (offline), fiind deja publicată în SICAP documentaţia de atribuire. Durata contractului de concesiune va fi de 30 […]