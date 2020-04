Israel: Benny Gantz anunţă că va fi ministru al apărării

18:30

''A fost o experienţă unică să joc pentru Rangers'', a mărturisit Dorin Goian, fostul fotbalist al echipei din Glasgow, cu 60 de selecţii pentru naţionala României."A fost o onoare să joc la o asemenea echipă uriaşă şi în faţa atâtor suporteri din toată lumea. Am fost bucuros că am avut şansa să vin aici şi-mi pare rău că n-am putut să stau mai mult. A fost o perioadă incredibilă în cariera mea", a declarat Goian pentru site-ul clubului scoţian, la care este împrumutat acum Ianis Hagi.Cea mai plăcută amintire pentru Goian o reprezintă meciurile dintre Rangers şi marea rivală locală Celtic. "Old Firm (derby-urile dintre Rangers şi Celtic - n. r. ) nu seamănă cu nimic din ce am văzut în cariera mea", a spus fostul fundaş, în vârstă de 39 de ani.Goian a fost adus la Rangers de fostul atacant scoţian Ally McCoist, de la echipa italiană Palermo, în vara lui 2011, iar pe 18 septembrie a disputat primul derby cu Celtic, pe Ibrox. Rangers a învins cu 4-2, după ce a fost condusă cu 2-1 la pauză. Fundaşul a mai evoluat într-un derby câştigat de echipa sa, cu 3-2."Nu-mi venea să cred ce atmosferă era pe stadion în ziua aceea. Nu mai văzusem niciodată aşa ceva. Şi a fost incredibil ce am simţit după meci fiindcă am câştigat. Era de parcă aş fi zburat. (...) Le-am spus întotdeauna prietenilor mei din România că a fost cea mai frumoasă experienţă din cariera mea. Nicio îndoială. Am jucat multe, multe meciuri pentru diferite echipe şi pentru naţionala României, dar Old Firm a fost categoric pe primul loc în materie de atmosferă, pasiune şi zgomot. Incredibil", a afirmat Goian.El a ales să vină la echipa scoţiană datorită lui Ally McCoist, antrenorul de atunci al echipei, pe care l-a numit "o legendă a lui Glasgow Rangers"."A fost o mare onoare să lucrez pentru el. Am învăţat multe de la el în perioada pe care am petrecut-o la club", a spus Goian.Sezonul 2011-2012 a adus un cataclism pentru Rangers, penalizată cu 10 puncte din cauza problemelor financiare. "Mental, a fost foarte greu. Am continuat însă să jucăm până la sfârşitul sezonului cât am putut de bine", a explicat românul.Lucrurile s-au complicat în vara lui 2012, când autorităţile fotbalului scoţian au retrogradat-o pe Rangers în divizia a patra. Goian a jucat doar în primele meciuri din stagiunea 2012-2013 în tricoul lui Rangers, el revenind în Italia, la Spezia, sub formă de împrumut.Fostul fundaş regretă că a părăsit Scoţia după numai un an, fără să-şi îndeplinească visul de a câştiga campionatul, dar selecţionerul de atunci al echipei naţionale, Victor Piţurcă, l-a avertizat că nu-l va mai convoca dacă va juca în liga a patra."Pentru mine a fost o decizie foarte greu de luat", a spus Goian, ce rămâne doar cu amintiri frumoase din Scoţia.