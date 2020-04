FOTO/VIDEO Mesajul unui băiat dintr-un sat dobrogean pentru ministrul Educaţiei: „Doamna ministru, vă rog, daţi-mi internet, să învăţ!”

07:10

Cel puțin 25.000 de decese din cauza COVID-19 s-au înregistrat în plus în ultima lună decât o arată rapoartele oficiale. Datele reies dintr-o analiză a ratei mortalității din 11 zone ale lumii și arată o imagine clară, chiar dacă incompletă, a impactului crizei, scrie New York Times. Potrivit New York Times, în ultima lună au […]