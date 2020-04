Scandal uriaș într-un centru de carantină din Hârșova! S-au luat la bătaie cu polițiștii și…

19:50

Toată lumea o știe pe Ioana Ginghină, dar puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut. Actrița a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade din viața ei. În 2007, Ioana Ginghină a trecut printr-o încercare extrem de grea. Însărcinată în cinci luni, vedeta a fost nevoită să renunţe la copil, pentru […]