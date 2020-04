Bărbat gol pușcă, împușcat mortal de un polițist! S-a întâmplat într-un bloc din București VIDEO

21:00

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, marți seară, un mesaj prin care dezmite informațiile din presă privind intrarea României în „scenariul 5”, o măsură care ar aduce în România schimbări majore. Autoritățile de la București precizează că nu a fost pusă în discuție varianta activării unui presupus „scenariu 5”, sintagma fiind o „speculație fără fundament […] The post Grupul de Comunicare Strategică, mesaj despre carantinarea totală a Capitalei. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă appeared first on Cancan.ro.