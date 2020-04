Prahova: Accident în care a fost implicată un autovehicul care transporta pacienţi la dializă

15:00

Realizatorii serialului ''The Mandalorian'', prima producţie de televiziune cu actori reali inspirată din universul ''Star Wars'', pregătesc deja cel de-al treilea sezon, potrivit revistei de specialitate Variety, citată marţi de EFE.Regizorul Jon Favreau, creierul din spatele acestei producţii a platformei Disney+ alături de Dave Filoni, pregăteşte o nouă tranşă de episoade, un lucru cu adevărat paradoxal având în vedere că cel de-al doilea sezon încă nu a fost lansat fiind prevăzut pentru octombrie 2020, iar primul încă se difuzează în unele ţări europene.Însă în universul "Star Wars" lucrurile se gândesc pe termen lung şi nu este deloc ciudat faptul că Favreau şi-a luat ceva timp pentru a scrie şi cel de-al treilea sezon şi că departamentul de artă şi design creează deja desenele conceptuale pentru viitoarele episoade, notează revista Variety.Potrivit revistei, "The Mandalorian" a scăpat ca prin urechile acului de efectul demolator pe care l-a avut coronavirusul asupra Hollywood-ului şi care a determinat închiderea cinematografelor şi întreruperea tuturor filmărilor.Din fericire pentru fanii "Star Wars", al doilea sezon la "The Mandalorian" şi-a încheiat producţia la începutul lunii martie, iar lansarea care este prevăzută pentru octombrie nu pare să fie în pericol.Actorul chilian Pedro Pascal se va afla în fruntea distribuţiei şi în al doilea sezon în care vor mai juca Giancarlo Esposito, Rosario Dawson şi Michael Biehn. Primul sezon al "The Mandalorian" a avut premiera în SUA în noiembrie anul trecut, ca vârf de lance în prezentarea noii platforme Disney+.Spre deosebire de părerile împărţite suscitate de ultimele două filme din seria "Star Wars", "The Mandalorian" a fost primit cu critici bune de presa de specialitate şi cu aplauze de fanii mereu exigenţi ai acestei saga.Cel de-al doilea sezon al serialului va fi una dintre puţinele bucurii ale fanilor "Star Wars" în 2020, având în vedere că va fi primul an de la lansarea în 2015 a "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" şi după cumpărarea de către Disney a Lucasfilm, în care nu vom vedea pe marile ecrane nicio aventură galactică. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)