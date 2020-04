Planul pentru redeschiderea şcolilor, analizat de preşedintele Klaus Iohannis cu ministrul Educaţiei

15:20

Izvorul Tămăduirii este sărbătoarea prăznuită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an, în prima vineri după Paște. Este praznicul închinat Maicii Domnului, iar orginea sărbătorii are la bază legenda unei minuni petrecute lângă un izvor. Vezi ce semnificație are sărbătoarea prăznuită în Săptămâna Luminată și care sunt tradițiile și obiceiurile care se respectă și astăzi. […]