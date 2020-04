Geanina din Las Fierbinți a spus adevărul despre rolul de la Pro TV

12:50

Apar noi detalii uluitoare în celebrul dosar „Sexgate la MAI”. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat că înaltul ofițer acuzat de hărțuire sexuală și șantaj a fost “pus la adăpost” în restaurantul ministerului, închis de COVID-19. Se întâmplă în condițiile unui ordin care scoate toți polițiștii în stradă, inclusiv sportivii de performanță. (VEZI […] The post Înaltul ofițer acuzat de hărțuire sexuală și șantaj, “pus la adăpost” în restaurantul ministerului, închis de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.