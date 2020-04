E vital să monitorizăm noul coronavirus. Dar să evităm scenariul Big Brother

16:30

Muzeul de Istorie din New York a început deja să strângă obiecte pentru colecție, precum măști, dezinfectanți, mănuși, fotografii și alte obiecte personale care ilustrează criza pandemiei de coronavirus. „Acesta este un moment istoric care va rămâne în memoria tuturor”, spune director muzeului din New York, Margi Hofer, potrivit The Guardian. Muzeul din Uper East […]