ESPN Esports Valorant Invitational: Totul despre prima competiție demonstrativă de Valorant

Finala ESL One Los Angeles a adus în prim plan echipele Virtus Pro și OG, 3-2, care și-au disputat supremația în fața a peste 500.000 de spectatori ce îi priveau din fața monitorului, într-un sistem de BO5 (best of five).Primul meci s-a încheiat cu o victorie zdrobitoare a celor de la Virtus Pro, care au pierdut un singur teamfight în acel meci. ...