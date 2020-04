Criza coronavirusului arată că lumea poate lua măsuri împotriva schimbărilor climatice, afirmă prinţul Charles

18:00

Numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a continuat să crească miercuri în statele vecine României, care au în vedere relaxarea graduală a restricţiilor impuse pentru a limita răspândirea noului coronavirus.În Ungaria, numărul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns miercuri la 2.168, după ce în ultimele 24 de ore au fost testaţi pozitiv încă 70 de persoane, a informat site-ul koronavirus.gov.hu, citat de MTI. Foto: (c) Karoly Arvaikormanyhu HANDOUT / EPAPână în prezent s-au înregistrat în această ţară 225 de decese cauzate de COVID-19, iar 295 de persoane au părăsit spitalul după ce s-au vindecat. În spitalele ungare se află 825 de pacienţi care au contractat noul coronavirus şi în carantină la domiciliu 11.049 persoane.În laboratoarele autorizate ungare au fost efectuate 52.702 de teste pentru SARS-CoV-2. Cele mai multe cazuri de infectare se înregistrează în Budapesta (1.113) şi judeţele Pesta (305) şi Fejer (181).În Bulgaria erau confirmate până miercuri dimineaţă 1.015 de cazuri de COVID-19, dintre care 49 în ultimele 24 de ore. Foto: (c) VASSIL DONEV / EPAUn număr de 47 de pacienţi au decedat, iar 174 s-au vindecat. În ultimele şapte zile în Bulgaria s-au consemnat aproape 300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Până acum autorităţile medicale bulgare au efectuat 27.000 de teste de tip PCR, ţinta fiind 7.000 de asemenea teste în fiecare săptămână, ceea ce înseamnă în medie o persoană testată la fiecare 1.000. Testul de tip RT-PCR este, în prezent, cea mai răspândită modalitate de depistare a unei infecţii active cu coronavirus.Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova a anunţat miercuri că dintre cele 2.614 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrate până în prezent, în 635 sunt vizaţi lucrătorii medicali, conform Radio Chişinău.Ministrul sănătăţii moldovean Viorica Dumbrăveanu a estimat că până la 19 mai numărul cazurilor de COVID-19 ar putea ajunge la aproximativ 5.600, cu mult sub cele 31.000 estimate anterior, dar cu condiţia respectării recomandărilor şi a interdicţiilor impuse de autorităţi. Foto: (c) DUMITRU DORU / EPACele mai multe cazuri de COVID-19 sunt înregistrate în Chişinău şi în raioanele Ştefan Vodă, Glodeni, Soroca, Edineţ şi Făleşti, unde se înregistrează 60% din totalul cazurilor din Republica Moldova. Potrivit autorităţilor medicale de la Chişinău, 73 de pacienţi au decedat până acum din cauza noului coronavirus.Datele publicate de site-ul covid19.rs arată că până la 22 aprilie, ora locală 15:00, în Serbia erau confirmate 7.114 de cazuri de COVID-19, dintre care 134 fatale. Foto: (c) DJORDJE SAVIC / EPALaboratorul naţional al Institutului Torlak din Belgrad a testat 48.636 de persoane eligibile (situate în zona de transmitere intensă a virusului şi cu prezenţa simptomelor de infectare a tractului respirator).Potrivit ukrinform.net, Centrul de sănătate publică al Ministerului Sănătăţii de la Kiev a anunţat miercuri dimineaţă, la ora locală 10:00 (07:00 GMT) că în Ucraina numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 6.592, cu 467 noi cazuri faţă de marţi.Un număr de 174 pacienţi au decedat (dintre care 85% aveau vârste peste 50 de ani), iar 424 s-au vindecat.De la izbucnirea epidemiei, în Ucraina au fost efectuate în total 67.520 de teste PCR în Ucraina. Foto: (c) SERGEY DOLZHENKO / EPACele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din Ucraina se înregistrează în regiunea Cernăuţi (1.053), municipiul Kiev (989), regiunile Ivano-Frankovsk (589), Ternopil (471) şi Rivne (353). Nu sunt disponibile date despre situaţia din Crimeea şi regiunile Doneţk şi Lugansk.Un număr de 4.466 sunt trataţi la domiciliu sub supravegherea medicilor, printre care 334 de copii, iar 2.126 sunt spitalizaţi, inclusiv 92 care sunt conectaţi la aparate pentru respiraţie artificială.Guvernul de la Kiev a anunţat miercuri prelungirea până la 11 mai, ora locală 24:00, a restricţiilor impuse pentru a limita propagarea noului coronavirus. Autorităţile se aşteaptă la un vârf al epidemiei de COVID-19 între 3 şi 8 mai. Restricţiile respective au fost introduse iniţial pe 12 martie. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)