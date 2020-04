Teatrul Bulandra celebrează online Săptămâna Shakespeare!

Motto: „We are such stuff as dreams are made on.” - “Suntem materia din care sunt plămădite visele.” - (William Shakespeare, Furtuna) Teatrul Bulandra s-a remarcat de-a lungul timpului prin a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro