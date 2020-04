Prețurile biletelor de avion reduse cu 90%! Cum vor să se relanseze companiile aeriene din China

16:00

Președintele Klaus Iohannis a făcut, în cursul zilei de miercuri, anunțul pe care românii îl așteaptă încă de la început impunerii restricțiilor de prevenirea a creșterii numărul de cazuri de coronavirus. Concret, președintele Klaus Iohannnis a declarat că după 15 mai se va renunța la restrângerile care privesc libertatea de mișcare, subliniind însă, că viața […] The post Klaus Iohannnis a făcut anunțul așteptat de toți românii: „După 15 mai vom putea să ne mișcăm mai liber, însă viața nu va reveni la normalitate” appeared first on Cancan.ro.