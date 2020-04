Ayrton Senna, artistul desăvârșit al Marelui Circ

16:40

Epidemia de coronavirus pe lângă ravagiile pe care le-a făcut a scos la iveală și numeroase gesturi de solidaritate. Primarul din Mediaș a decis să taie 10% din salariile angajaților și al său, iar banii astfel obținuți să îi doneze. Gheorghe Roman, primarul din Mediaș a anunţat că va reduce salariile angajaţilor, inclusiv pe al […] The post Gestul de solidaritate al primarului din Mediaș! A tăiat 10% din salariile angajaţilor şi al său, pentru a dona banii unui spital şi unui cămin de bătrâni appeared first on Cancan.ro.