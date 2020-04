GCS: Încă cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit

20:50

Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat, miercuri, că a ajuns la "un compromis" pentru vânzarea cu 1 leu a clubului de fotbal către un fond de investiţii spaniol al cărui reprezentant este Herminio Menendez, fost director general al grupărilor spaniole Sporting Gijon şi Sevilla FC."Acel fond de investiţii din Spania, cu care suntem în discuţii de două săptămâni şi căruia i s-a furnizat tot ce a cerut, a făcut în week-end o propunere destul de ciudată: ''Noi luăm clubul, dar veniţi la zi cu salariile''. Băi oameni, e 1 leu, dar vă asumaţi restul... salarii şi anumite datorii. Am avut şi eu o discuţie cu ei, ieri (n.r. - marţi), şi le-am spus asta. Au resuscitat, să zic aşa, oferta. S-a ajuns la o formulă de compromis. Dacă se va finaliza sau nu, rămâne de văzut. Aşa discuţii au tot fost în ultimii trei ani şi nu s-au materializat. Oamenii de acum spun că sunt din filmul care trebuie, că sunt oameni de fotbal şi că au bani", a spus acţionarul majoritar la postul Digisport.Negoiţă, care negociază în aceste zile prin reprezentanţi cedarea clubului şi către asociaţiile suporterilor dinamovişti, susţine că ar prefera ca gruparea să ajungă la fondul de investiţii. "Au renunţat la ideea cu banii la zi. Ei ştiau toate datoriile. Ei de două săptămâni tot cer documente şi sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Ştiu toate datoriile, dar ei voiau să fie plătit tot. Le-am spus ''Oameni buni, nu e chiar aşa. Să nu ne luăm la mişto unii pe alţii''. Eu zic că acum s-a găsit formula de compromis şi spun că sunt hotărâţi. Atât eu, cât şi suporterii, ne dorim un investitor. Doamne ajută să fie ce trebuie cel de acum", a menţionat el.Fondul de investiţii, care ar dori să îl pună preşedinte la FC Dinamo pe fostul jucător şi antrenor Ioan Andone, este dispus să achite restanţele de 180.000 de euro până la 30 aprilie pentru ca echipa să primească licenţa de participare în ediţia 2020-2021 a Ligii I. "Ei spun că au bani încât să asigure performanţă. Ei ştiu că trebuie să vină repede. Au spus că se pot încadra până pe 30 aprilie, când trebuie plătiţi ultimii bani pentru luarea licenţei. Da, ei aşa spun, până pe 30 aprilie. Ei au toate datele problemei. Au discutat deja şi cu cei de la Timişoara, despre Rotariu, cu administratorul judiciar, să vadă care e situaţia, cum se poate rezolva. Sunt profesionişti la modul cum au pus problema, nu sunt de pe stradă. Au punctat destul de corect toate etapele. Din punctul ăsta de vedere au ştiut cum să ceară, ce să ceară, au pus întrebările corecte", a adăugat Negoiţă.O a treia variantă de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni pe care îl deţine la FC Dinamo vine tot din Spania, susţine Ionuţ Negoiţă. "Mai e o familie cu posibilităţi din Spania, care nu e străină de fotbal. Stă prin Elveţia şi a mai investit, din ce am înţeles. Au confortul financiar şi ar vrea să se implice. Tratativele sunt doar la început, suntem în a treia zi de discuţii. Ieri am stat de vorbă, azi li s-au livrat documentele. Prioritate au potenţialii investitori", a explicat acesta.Negoiţă spune că în cazul în care nu se ajunge la un acord cu un investitor va ceda clubul suporterilor, dar speră ca aceştia, reprezentanţi de Asociaţia Dinamovişti pentru Dinamo (ADPD) şi Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan", să se unească. "Ideal ar fi să se găsească o soluţie comună, mai ales în cazul în care nu se materializează discuţiile cu niciun investitor. Suporterii ar trebui să se pună de acord. Sunt ceva orgolii, dar eu cred că trebuie lăsat orgoliul la o parte. Eu le-am spus: ''Până pe 14 mai, de ziua lui Dinamo, trebuie să găsiţi o soluţie, căutaţi şi voi investitori''. Ar fi păcat să se termine povestea aşa abrupt", a precizat Negoiţă.Asociaţia Dinamovişti pentru Dinamo (ADPD), susţinută de Cornel Dinu, a făcut, la 17 aprilie, o ofertă publică în valoare de un leu pentru cumpărarea de la omul de afaceri Ionuţ Negoiţă a pachetului majoritar de acţiuni (82,9368%) pe care îl deţine la clubul de fotbal FC Dinamo.Cealaltă asociaţie a suporterilor dinamovişti, AS "Peluza Cătălin Hîldan", şi-a arătat la rândul ei disponibilitatea de a începe tratativele cu Ionuţ Negoiţă pentru preluarea clubului de fotbal FC Dinamo Bucureşti. Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan" a cumpărat în luna februarie a acestui an 10,06% din acţiunile deţinute de Ionuţ Negoiţă la gruparea bucureşteană prin programul socios "Doar Dinamo Bucureşti" (DDB). Aceeaşi asociaţie a strâns în ultimele zile din donaţii aproximativ 200.000 de lei pentru obţinerea licenţei clubului pentru sezonul 2020-2021 al Ligii I.Ionuţ Negoiţă a anunţat la sfârşitul lunii martie că nu mai este dispus să investească la FC Dinamo şi că gruparea are nevoie de aproximativ 180.000 de euro pentru a achita datoriile până la sfârşitul lunii aprilie şi a obţine licenţa de participare în ediţia 2020-2021 a Ligii I. De asemenea, el a precizat că este dispus să cedeze oricui cele 82,9368% de procente pe care le deţine prin firma SC Lotus Perfect Products SRL la FC Dinamo în schimbul sumei simbolice de un leu.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Simona Aruştei)