Apare ”pașaportul coronavirus”! Ce se va întâmpla atunci cu vacanțele tale

22:10

Epidemia de coronavirus a dat turismul peste cap. Grecia, una dintre țările care își bazează o mare parte din economie pe truism a început să gândească deja un plan despre cum va arăt sezonul turistic din acest an. Turiştii care vor să meargă în Grecia vor avea nevoie de un „paşaport de sănătate”, care să […] The post Cum vor putea turiștii să călătorească în Grecia vara aceasta? Se solicită „pașaport de sănătate” appeared first on Cancan.ro.