Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, susţine joi un briefing de presă

23:50

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis, că data redeschiderii şcolilor va fi stabilită de Comitetul pentru situaţii de urgenţă, menţionând că redeschiderea cursurilor trebuie să fie "prudentă, controlată şi treptată", în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi şi profesori."A fost o întâlnire de lucru, am prezentat ce se întâmplă în statele membre ale UE (...) şi am prezentat care sunt planurile celorlalţi miniştri şi am adus în discuţie şi modalitatea în care am putea reveni în curând la cursuri, dar fac o precizare, (...) trebuie să ne gândim mai întâi de toate la siguranţa şi sănătatea copiilor noştri. Atunci când vom lua decizia revenirii la cursuri trebuie să facem în aşa fel încât copiii să fie în siguranţă", a afirmat Anisie la Digi 24, în legătură cu întâlnirea cu şeful statului.Ea a precizat că revenirea copiilor la cursuri trebuie să fie prudentă, controlată şi treptată."Această redeschidere a cursurilor trebuie să fie una prudentă, controlată şi treptată şi în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi şi profesori", a menţionat Anisie.Întrebată dacă ia în calcul reluarea cursurilor cu clase înjumătăţite şi cu maxim 15 elevi într-o clasă, Monica Anisie a răspuns: "Da, bineînţeles că ne gândim. (...) În videoconferinţa pe care am avut-o am prezentat fiecare măsurile la care ne gândim cu toţii"."În orice stat, orice ministru a spus că trebuie să luăm în calcul ca prezenţa elevilor la cursuri să nu cumva să înrăutăţească situaţia îmbolnăvirilor cu COVID. (...) Trebuie să existe mai multe planuri pentru că lucrurile se schimbă de la o zi la alta şi nu putem avea certitudini la ce se întâmplă în scurt timp", a menţionat aceasta.Întrebată dacă există varianta ca reluarea şcolii să se facă în primul rând pentru elevii din anii terminali pentru a avea posibilitatea de a se pregăti pentru examene, Monica Anisie a răspuns: "În cadrul Ministerului Educaţiei, specialiştii au luat în calcul mai multe variante, inclusiv această variantă"."Din momentul în care am suspendat cursurile ne-am gândit cu precădere la aceşti elevi care oricum au emoţiile examenelor", a adăugat ministrul Educaţiei.Data redeschiderii şcolilor va fi stabilită de Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă. "Trebuie să ne gândim cu toţii la sănătatea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, pentru că numai dacă sunt sănătoşi putem continua aceste cursuri", a mai spus Anisie.În opinia ministrului, copiii trebuie să ştie că este necesar să respecte anumite reguli de igienă pentru a se proteja pe ei şi pe ceilalţi."Voi avea o discuţie şi cu ministrul Sănătăţii. I-am solicitat o întâlnire de lucru pentru a stabili un plan de măsuri pentru redeschiderea şcolilor în condiţii de siguranţă şi de igienă. Avem nevoie şi de sprijinul Direcţiilor de Sănătate Publică pentru a se realiza în fiecare unitate de învăţământ acea dezinfecţie pentru că nu putem expune copiii la îmbolnăvire. Trebuie să gândim soluţii pentru toţi copiii, nu doar pentru unii, să-şi încheie situaţia şcolară anul acesta şi să gândim măsuri pentru viitor şi să asigurăm continuitatea anului şcolar", a adăugat Anisie.Ea a menţionat că există varianta de a prelungi anul şcolar cu o săptămână. "Despre toate acestea vorbim ipotetic, ne gândim la soluţii numai în momentul în care există certitudinea că nu expunem copiii la îmbolnăviri. Ar trebui părinţii să înţeleagă că pe primul plan trebuie să punem sănătatea copiilor noştri", a adăugat Monica Anisie.Ministrul Educaţiei a reiterat că elevii vor da examenele de evaluare naţională şi de bacalaureat luând în considerare materia fără semestrul II al acestui an şcolar. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Anisie: Îi pot asigura pe copii că se pot înscrie şi la universităţile din străinătate * Anisie: Elevii, obligaţi să participe la cursurile desfăşurate online de către profesori; notele pot fi trecute în catalog