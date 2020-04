Spitalul Botoșani, noul focar de coronavirus. 150 de cadre medicale sunt infectate

07:10

Horoscop dragoste 23 aprilie. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 23 aprilie 2020. Ziua Lunii Noi de aprilie a sosit. Ea are loc in zodia Taur si este una maiestuoasa pentru ca Soarele si Luna sunt in cuadratura cu Saturn si in conjunctie cu rebelul Uranus care energizeaza o vibratie care este aici sa stea pe termen lung.