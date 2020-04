E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO

08:40

Începând cu data de 15 mai ne așteaptă noi reguli, după cum a informat Klaus Iohannis. Deși restricțiile de circulație se vor ridica și ne vom putea deplasa unde dorim, fără declarația pe propria răspundere, trebuie, totuși, să ținem cont de anumite aspecte, pentru evitarea răspândirii COVID-19. Miercuri, președintele României, Klaus Iohannis a declarat că […]