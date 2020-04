Declaraţii de presă susţinute de preşedintele Klaus Iohannis, la ora 14,00

12:30

Fotbalistul Ianis Hagi a declarat în presa engleză că s-a născut cu presiunea numelui şi elocvent din acest puncte de vedere e faptul că a fost mereu comparat cu celebrul său tată, considerat cel mai bun jucător român din toate timpurile.''Nu pot fi decât mândru să port numele acesta de familie. Presiunea cu care vine îmi dă adrenalină şi ambiţia de a merge înainte în fiecare zi. Unul dintre lucrurile pe care tatăl meu mi le-a spus mereu este că ambiţia face diferenţa. Nu contează cât talent ai, nu contează cât de bine munceşti. Trebuie să ai acea ambiţie de a fi întotdeauna cel mai bun, să depăşeşti omul de lângă tine, chiar dacă este prietenul tău, fratele tău. Când eşti într-o competiţie, trebuie să-l depăşeşti'', a declarat Ianis Hagi pentru Daily Mail.''Cred că am luat ambiţia de la tatăl meu, şi o am mereu în minte. Muncesc mereu şi mă gândesc mereu să fiu cel mai bun. Acesta a fost ţelul meu din prima zi. Ambiţia mea este să mă antrenez mai multe decât alţii, mai mult decât oricine. Chiar dacă am talent, toată lumea îmi spune că sunt un jucător talentat, nu ai nevoie de talent ca să munceşti'', a mai spus Hagi jr, care este în prezent izolat acasă din cauza pandemiei de coronavirus, ca şi restul fotbaliştilor de pe glob, şi se pregăteşte cu poate.''Lucrurile sunt destul de complicate în România. Nu poţi părăsi casa fără o hârtie în care să spui că mergi la cumpărături, spre exemplu. E poliţie peste tot şi te opreşte pentru a verifica unde mergi. Din fericire, am un văr (Nicolas Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu, n. red.) la trei sau patru case distanţă. Aşa că putem face lucruri împreună. Familiile noastre sunt foarte apropiate, aşa că nu suntem singuri. Putem comunicat. Şi e plăcut să să fim în acelaşi oraş. Ultima oară când am fost într-un loc pentru atâta vreme a fost acum opt sau nouă ani'', a explicat Ianis Hagi.''Am o bicicletă, iar lângă casă e o stradă lungă de 800 metri, aşa că pot şi alerga. Am şi nişte gantere şi alte greutăţi, asta e sala mea de sport'', a adăugat Hagi.Mijlocaşul ofensiv al naţionalei României păstrează legătură şi cu clubul Glasgow Rangers, la care este împrumutat de belgienii de la Genk, iar unul dintre cei cu care discută regulat este antrenorul Steven Gerrard, care doreşte realizarea unui transfer definitiv al lui Hagi.''Nu vă pot spune totul. Dar suntem în contact. Toată lumea de la club e în contact. Toţi ne dau informaţii pentru a sta în formă, pentru a ne antrena şi pentru a fi sută la sută pregătiţi când revenim. Nu ştiu dacă un jucător poate cere mai mult'', a mărturisit Ianis Hagi.Hagi a afirmat în mai multe rânduri că este foarte bucuros că joacă pentru un antrenor care îl încurajează să îşi asume riscuri, însă nu face promisiuni legate de viitor.''Am agenţii mei, AC Talent, care muncesc din greu pentru mine, am încredere în ei. Viitorul meu este în mâini sigure'', a subliniat fiul lui Gheorghe Hagi.În scurta perioadă în care Ianis Hagi a jucat pentru Rangers a marcat trei goluri şi a oferit câteva pase de gol, un bilanţ bun pentru un fotbalist care poate evolua ca număr 10 sau pe benzile terenului.Însă, subliniază Daily Mail, statistica nu arată impactul avut de golul victoriei marcat în minutele adiţionale ale partidei cu Hibernian de pe Ibrox Park, sau dubla reuşită în decurs de zece minute în meciul câştigat cu 3-2 în Europa League în faţa formaţiei portugheze Braga.Hagi a devenit deja celebru în rândul fanilor echipei prin cuvintele spus în faţa camerei după un gol marcat pe stadionul echipei Rangers, ''Ibrox, baby. E altceva'', relatând presei că ştia de atmosfera făcută de suporterii lui Rangers de la tatăl său.''Am auzit multe poveşti de la el, deoarece a jucat contra lui Rangers, aşa că ştia mai multe decât alţii cum e pe Ibrox. Mi-a spus când am venit aici, înainte de a semna, a ce să mă aştept. Dar, până nu o simţi pe pielea ta, nu poţi înţelege. Mai ales când am avut acel 'comeback' cu Braga, a fost ceva de pe altă lume. Nu am mai simţit niciodată ce am simţit în acea noapte. A fost extraordinar. Unic'', a relatat Hagi.Daily Mail a remarcat maturitatea şi concentrarea lui Ianis Hagi, care a povestit cum au decurs primii săi paşi în fotbal şi felul în care şi-a dat seama de greutatea numelui pe care îl poartă.''Nu pot spune exact când a fost, dar aveam şase sau şapte ani şi mă lua la club, când a început să antreneze. Atunci mi-am dat seama că e diferit. Am realizat că a făcut ceva pentru sport. Pe măsură ce creşteam, am văzut mai multe înregistrări cu el şi am înţeles că a fost unul dintre cei mai mari'', a relatat Ianis Hagi.''Dacă am fost bun la fotbal dintotdeauna? Uh, aşa cred, ca să fiu modest! Însă vă pot garanta că oriunde am fost am încercat să o dovedesc. Îmi amintesc prima zi de şcoală. Când am intrat în şcoală, mi-am zis 'Oh, trebuie să câştig totul aici'. M-am născut cu această mentalitate. Pe orice teren, în orice joc jucam, trebuia să câştig. Am crescut cu asta, încă port în mine acest lucru şi încerc să-l folosesc în fiecare zi'', a mai comentat fostul internaţional de juniori şi tineret.Hagi jr i-a mulţumit şi sorei sale Kira, care l-a ajutat în această provocare de a fi cel mai bun: ''Trebuie să-i mulţumesc sorei mele, e cu doi ai mai mare, care mi-a oferit cea mai mare provocare. I-a convins pe băieţii din clasa ei să mă lase să joc cu ei. După prima oară, mi s-a permis de fiecare dată să joc cu ei''.Legat de viitor, Ianis Hagi a declarat: ''Indiferent de ce se va întâmpla, vreau doar să fiu sănătos. Când mă întreabă cineva despre viitorul meu, aceasta este singura dorinţă. Ştiind ambiţia pe care o am şi ţelurile pe care mi le-am stabilit, ştiu că le pot realiza dacă sunt sănătos. (...) Unde voi juca, la ce echipă sau în ce competiţie, obiectivul meu este să fiu cel mai bun''.Presa britanică a relatat recent că Rangers a demarat negocierile cu Genk pentru un transfer definitiv al mijlocaşului român, al cărui nume a mai fost legat în această iarnă şi de Real Madrid şi Lazio.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ady Ivaşcu)